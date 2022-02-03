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Песков пока не назвал дату возможной встречи Путина и Макрона

Президенты России и Франции в последние дни дважды разговаривали по телефону - 28 января и 31 января

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал пока называть дату возможной очной встречи главы российского государства Владимира Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

"Мы говорили, что в предыдущих разговорах, которые имели место несколько дней назад, Путин и Макрон как раз обсуждали возможность таких очных контактов", - напомнил представитель Кремля, отвечая в четверг на вопросы журналистов. "Когда будет ясность [по встрече], сообщим", - пообещал Песков.

Путин в последние дни дважды разговаривал с Макроном по телефону - 28 января и 31 января. Как информировал Кремль, президенты в том числе договаривались об оперативной проработке возможности проведения личной встречи.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
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