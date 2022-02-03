Путин проведет международный разговор и встречу с "Деловой Россией"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в четверг международный телефонный разговор и встречу с "Деловой Россией", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вечером у Путина запланирован международный телефонный разговор - мы будем вас информировать", - сказал он.

Песков не стал раскрывать, с кем конкретно запланирована беседа. "Мы предпочитаем их не анонсировать, потому что графики у всех подвижные. Сейчас время беспокойное, они могут переноситься на какое-то время, и из-за этого потом вырастают целые теории заговоров и так далее", - пояснил позицию Кремля пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что вся информация своевременно предоставляется по итогам таких переговоров.

Помимо этого, Путин в четверг в режиме видеоконференции пообщается с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Как правило, такие встречи не проходят в протокольном режиме, они имеют абсолютно прикладное значение. Так же имеется в виду и на этот раз", - рассказал представитель Кремля, добавив, что на мероприятии планируется много выступлений и много комментариев президента.

Песков сообщил, что встреча Путина с "Деловой Россией" целиком будет показана в эфире телевидения. "Она вся будет показана по телевизору, вы ее всю увидите", - сказал пресс-секретарь главы государства, отметив, что мероприятие ожидается в интервале с 15:00 до 17:00 мск.