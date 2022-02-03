Песков сообщил, что публичных выступлений в Пекине у Путина не запланировано

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует публично выступать с речью во время визита в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ночью, после полуночи, президент вылетит в Пекин. Завтра он работает в Китайской Народной Республике и присутствует на церемонии открытия Олимпийских игр", - рассказал представитель Кремля и уточнил, что в Китае публичных выступлений Путина не ожидается. "Нет, не предполагается", - сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.