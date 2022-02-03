Путин и Фернандес обменялись рукопожатиями перед началом встречи в Кремле

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его аргентинский коллега Альберто Фернандес начали переговоры в Кремле.

В отличие от предыдущих встреч с иностранными лидерами, которые состоялись в этом году, беседа Путина с президентом Аргентины проходит без дополнительной социальной дистанции. Перед началом переговоров главы государств обменялись рукопожатиями и обнялись.

Фернандес привит российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Он говорил, что доверяет этому препарату. РФ поставляет в Аргентину "Спутник V", кроме того, с июня 2021 года в стране запустили собственное производство. По данным на начало января, всего Аргентина получила порядка 21 млн доз вакцины (из них 14,6 млн доз поступило из России, и еще 6,3 млн доз произведено в стране).

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на переговорах в четверг планируется в целом рассмотреть состояние российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также перспективы его дальнейшего развития.

Как сообщила пресс-служба администрации аргентинского лидера, Фернандес намерен обсудить с Путиным "сотрудничество в сфере вакцин от коронавируса, инвестиции и другие темы, представляющие взаимный интерес".