Путин поблагодарил президента Аргентины за регистрацию "Спутника V" в стране

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Аргентины Альберто Фернандеса за то, что страна первой в Западном полушарии зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Я благодарен вам за то, что вы первая страна, которая зарегистрировала "Спутник V" в Западном полушарии. Сегодня первый контракт [на поставки вакцины] практически выполнен уже, из 20 млн доз почти 15 млн доставлено в Аргентину", - сказал российский лидер на встрече с аргентинским коллегой в Кремле в четверг.

Путин напомнил, что ранее на площадках в Аргентине было развернуто производство "Спутника V", выпущено уже более 6 млн доз препарата, сейчас решается вопрос о регистрации в стране российской вакцины "Спутник М" для подростков.

"Я хочу вас поздравить с тем, что вы провели такую масштабную вакцинацию, почти 78% населения у вас привито. Хороший результат очень", - обратил внимание Путин.

При этом, считает глава российского государства, странам еще многое нужно сделать для того, чтобы продвинуть двустороннее торгово-экономическое взаимодействие, но в целом темп его развития хороший.

"У нас много хороших направлений сотрудничества, наши коллеги работают, и Министерство здравоохранения, и Министерство иностранных дел, и по линии других ведомств идет работа", - перечислил президент России.