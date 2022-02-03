Мишустин проведет 3 февраля встречу Кадыровым

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в четверг встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Видеозапись, на которой руководитель региона рассказывает о предстоящей встрече, опубликовал телеканал "Грозный" в своем Instagram-аккаунте. В правительстве РФ агентству ТАСС подтвердили, что Мишустин проведет встречу с Кадыровым.

Глава Чечни сообщил, что накануне провел "добрую встречу" с президентом России Владимиром Путиным, обсудил "острые вопросы, по которым нужно было участие президента".

"Сейчас по его поручению прибыл в правительство РФ, если получится, зайду к председателю правительства", - сказал Кадыров, добавив, что затем он планирует повести встречи с вице-премьерами и профильными министрами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду вечером провел в Кремле встречу с Кадыровым. По его словам, в беседе обсуждались "в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики". Кроме того, затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов.

В четверг ночью пресс-служба главы и правительства Чечни сообщила, что Кадыров на встрече в Москве доложил Путину о социально-экономической ситуации в республике.