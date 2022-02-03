{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Посол РФ в Латвии призвал власти сохранить коммуникацию с русскими жителями на их языке

РИГА, 3 февраля. /ТАСС/. Властям Латвии необходим канал для связи с русскоязычными избирателями на их языке. Об этом сообщил в четверг посол РФ в этой балтийской республике Михаил Ванин в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о планах запрета политической агитации на русском языке.

"Что касается ситуации с продвижением упомянутой вами законодательной инициативы, то призываем Латвию четко соблюдать свои международные обязательства в сфере прав человека, - сказал он. - Нужно понимать, что в нынешних непростых эпидемических и экономических условиях латвийским властям просто жизненно необходимо сохранить нормальный канал для связи с русскоязычными избирателями, которые платят налоги и заслуживают уважения к себе".

Теги
ЛатвияРоссия
Постпред РФ потребовал от ОБСЕ отреагировать на запрет вещания RT DE в ФРГ
Как заявил Александр Лукашевич, вердикт германского медиарегулятора не оставляет России иного выбора, кроме как принять ответные меры
Постпред РФ потребовал от ОБСЕ отреагировать на запрет вещания RT DE в ФРГ
Читать полностью