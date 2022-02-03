Посол РФ в Латвии призвал власти сохранить коммуникацию с русскими жителями на их языке

РИГА, 3 февраля. /ТАСС/. Властям Латвии необходим канал для связи с русскоязычными избирателями на их языке. Об этом сообщил в четверг посол РФ в этой балтийской республике Михаил Ванин в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о планах запрета политической агитации на русском языке.

"Что касается ситуации с продвижением упомянутой вами законодательной инициативы, то призываем Латвию четко соблюдать свои международные обязательства в сфере прав человека, - сказал он. - Нужно понимать, что в нынешних непростых эпидемических и экономических условиях латвийским властям просто жизненно необходимо сохранить нормальный канал для связи с русскоязычными избирателями, которые платят налоги и заслуживают уважения к себе".