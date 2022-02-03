Посол РФ: 50 запросов Генпрокуратуры, направленных в Британию, остаются без ответа

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Порядка 50 запросов Генпрокуратуры РФ, направленных в Великобританию, об экстрадиции обвиняемых лиц остаются без ответа. Об этом заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в эфире Первого канала.

"Другой аспект, какие это деньги. Если это деньги, что называется, нажиты преступным путем, а их здесь очень много, речь идет в основном об этом, у нас сейчас порядка 50 запросов Генпрокуратуры о выдаче этих людей, которые бежали туда (в Великобританию - прим. ТАСС), они остаются без ответа", - сказал он.

Кроме того, посол также прокомментировал планы Великобритании о новом режиме санкций в отношении России. "То, что сейчас провозглашено было [министром иностранных дел Великобритании] Лиз Трасс в парламенте, это была как бы неточная, очень расплывчатая информация о том, что будут введены некие поправки в этот [санкционный] акт, который существует три-четыре года, то есть будут расширены основания [для введения санкций]. Основания будут расширены, насколько мы понимаем здесь у себя в посольстве, таким образом, что можно вводить по указанию, по решению министра иностранных дел практически произвольно санкции в отношении кого бы то ни было", - добавил Келин.

По его словам, такие формулировки британских властей, как "имеющий российское происхождение", также расплывчаты и неоднозначны. "Имеющий российское происхождение - это вещь тоже, как вы понимаете, довольно сложная, поскольку много здесь людей богатых из других стран - Казахстана, Азербайджана - которые также точно имеют российские паспорта, поэтому как это будет все применяться, довольно-таки непонятно", - отметил посол РФ.

Ранее Лиз Трасс заявила, что власти Великобритании расширят санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом она отказалась раскрывать какие-либо подробности о том, что будут собой представлять анонсированные рестрикции. Отвечая на вопрос о возможных мерах против собственности крупных российских бизнесменов, проживающих в Лондоне, глава британского МИД указала, что "ничего не исключается".