В Чечне прекратили отставку судьи Сайди Янгулбаева

ГРОЗНЫЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Чеченской Республики по представлению Совета судей региона путем тайного голосования прекратила отставку судьи Сайди Янгулбаева за несоответствие требованиям статуса судьи в отставке, передает с места корреспондент ТАСС.

"Коллегия судей решила прекратить с 4 февраля 2022 года отставку судьи Верховного суда Чеченской Республики Янгулбаева Сайди", - объявил после тайного голосования председатель квалификационной коллегии Эльман Адилсултанов.

Он добавил, что все 15 членов коллегии, принимавшие участие в заседании, проголосовали единогласно. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней.

Обращение в Совет судей с просьбой проверить Сайди Янгулбаева на соответствие требованиям, указанным законом РФ и кодексом судейской этики, поступило от министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмеда Дудаева. Он предоставил материалы, указывающие на связь судьи с признанным экстремистским Telegram-каналом, а также аудиозаписи, в которых он оправдывает насилие.

Ранее СМИ сообщили о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Янгулбаева и его жены. Как сообщили власти Чечни, Зарему Мусаеву доставили в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2019 году. Позднее против нее самой возбудили уголовное дело за применение насилия к полицейскому во время допроса и суд арестовал Мусаеву на два месяца. Сайди Янгулбаев вместе с дочерью покинул Россию.

Янгулбаев родился в 1958 году. Работал судьей Верховного суда Чеченской Республики, был назначен указом президента РФ №1154 от 2012.08.10. Работал до 2015 года. После отставки с семьей переехал в Нижний Новгород.