Посол РФ в Испании назвал фейком заявления, что ситуация вокруг Украины на грани войны

МАДРИД, 3 февраля. /ТАСС/. Посол России в Мадриде Юрий Корчагин назвал фейковой информацией сведения о том, что ситуация вокруг Украины будто находится на грани войны. Соответствующее заявление глава диппредставительства сделал в четверг на пресс-конференции.

"Множатся фейковые новости о том, что Россия сосредоточила большое число военных рядом с границей Украины, но нет упоминаний о размещении Украиной 150 тыс. военнослужащих, - отметил он. - Россия не намеревается нападать на Украину". "Существует некая "утка", которая раздувается с намерением создать панику, что мы на пороге войны, но это не так", - добавил дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.