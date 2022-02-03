Путин заявил, что Аргентина является одним из ключевых партнеров РФ в Латинской Америке

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Аргентины Альберто Фернандесом, что эта страна является одним из ключевых партнеров России в Латинской Америке.

"Хочу отметить, что Аргентина является одним из ключевых партнеров России в Латинской Америке. Вот уже более 150 лет наши страны объединяют добрые, дружеские отношения, основанные на равноправии, уважении и учете интересов друг друга", - сказал Путин.

По его словам, Россия и Аргентина стремятся всячески укреплять тесное обоюдовыгодное сотрудничество, искать новые области взаимодействия, и Альберто Фернандес разделяет такой подход.

Путин заявил, что позиции РФ и Аргентины по многим международным вопросам близки или совпадают. "Подтверждено, что по многим вопросам позиции России и Аргентины близки или совпадают, наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела других государств", - подчеркнул российский лидер.

"Условились и далее координировать усилия по ключевым международным вопросам на международных площадках, в том числе в ООН", - добавил Путин.

По словам президента, Россия готова активнее развивать связи по линии интеграционных объединений. Он уточнил, что имеет ввиду Евразийский экономический союз и южноамериканский общий рынок "Меркосур", а также более тесное взаимодействие в рамках "Группы двадцати".

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Путин заметил, что оно находится "на весьма хорошем уровне". Он напомнил, что в 2021 году на виртуальной площадке Российского дома в Буэнос-Айресе стартовал проект кинотеатра-онлайн, в рамках которого еженедельно проходят показы лучших советских и российских художественных фильмов. "В Аргентине успешно развивает свою деятельность российский медиахолдинг Russia Today и, конечно, особо хотел бы поблагодарить господина президента за высказанную поддержку заявки Москвы на проведение Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030", - заключил Путин.

Российский лидер обратил особое внимание на совместное плодотворное сотрудничество двух государств в борьбе с ковидом. Аргентина стала первой страной в Западном полушарии, зарегистрировавшей российскую вакцину "Спутник V", напомнил он.

В целом, по словам Путина, в ходе переговоров, которые прошли в деловом, конструктивном ключе, был подробно рассмотрен весь комплекс двусторонних отношений, предметно обсуждены возможные направления дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства. Кроме того, указал президент РФ, он обменялся с Фернандесом мнениями и по некоторым актуальным международным и региональным вопросам.

Российский лидер поблагодарил своего визави Альберто Фернандеса за предметный, откровенный и содержательный диалог. "Убежден, что по итогам сегодняшнего обмена мнениями, переговоров вся эта работа послужит делу дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами", - подытожил он.