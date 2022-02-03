Посол РФ заявил, что диалог России и Испании остается конструктивным, несмотря на Украину

МАДРИД, 3 февраля. /ТАСС/. Диалог между Россией и Испанией остается конструктивным, несмотря на ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин.

"Я бы назвал наш диалог с властями Испании конструктивным, наши отношения с Испанией не ограничиваются декабрем 2021 года и январем 2022 года, - отметил дипломат. - Это века отношений, которые, я бы сказал, в течение всего этого времени были нормальными, хорошими и взаимовыгодными". "Когда я говорю сейчас с властями Испании, то мое сообщение всегда в том, что мы уважаем обязательства Испании в рамках НАТО, ЕС, - уточнил посол. - Это не значит, что мы разделяем все эти концепты". "У Испании также есть обязательства в двусторонних отношениях с Россией", - пояснил он.

Корчагин добавил, что в испанских СМИ порой создается некорректный образ РФ. "Почему, не зная содержания, пишутся вещи, которые являются оскорбительными, - отметил посол. - Журналистская культура в моей стране немного другая". "В России вы никогда не найдете статьи, в которой говорилось бы об испанских властях или Испании [таким образом], чтобы создать необоснованно негативный образ", - указал дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.