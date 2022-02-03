Приостановка работы Deutsche Welle в России. Главное

Россия решила прекратить вещание германской телерадиокомпании Deutsche Welle на своей территории, закрыть ее корпункт и аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро, сообщил в четверг МИД РФ. Как уточнили в министерстве, это только первый этап мер, принятых в ответ на запрет вещания RT DE в Германии.
Кроме того, представители государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ситуации вокруг RT DE, попадут в черный список - им будет запрещен въезд в Россию.
ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Ситуация с RT DE
Германская Комиссия по надзору за СМИ (MABB) 2 февраля запретила RT DE вещать на немецком языке в прямом эфире в интернете, в том числе через мобильное приложение RT News, и через спутник. В регуляторе это объяснили отсутствием необходимой лицензии, заявив, что разрешение на вещание и не запрашивалось.
В RT назвали ситуацию абсурдной: по словам заместителя главного редактора Анны Белкиной, регулятор запретил вещать компании RT DE Productions, которая производит для телеканала несколько программ, но сама "не осуществляет вещание в принципе". К тому же у канала есть полученная в Сербии лицензия на вещание в 33 европейских странах, включая и Германию.
RT DE Productions намерена обжаловать решение регулятора в суде, а пока вещание продолжится из Москвы.
Путь к запретам
Серьезные проблемы у RT в Германии начались еще в прошлом году - в сентябре YouTube удалил аккаунты каналов RT DE и Der Fehlende Part без возможности восстановления. В Google в ответ на запрос Роскомнадзора заявили, что RT DE нарушил правила платформы в части распространения ложной информации о коронавирусе, а Der Fehlende Part использовался для публикации этого контента.
Новый аккаунт RT DE на YouTube был заблокирован в первый же день его работы, 16 декабря, а 17 декабря канал заподозрили в нарушении правил вещания на территории ФРГ из-за отсутствия лицензии.
Германский регулятор 22 декабря снял RT DE с вещания в Европе. Ведомство утверждало, что весь контент для германской аудитории должен находиться под юрисдикцией ФРГ, так как значительная часть сотрудников немецкоязычной службы канала работает в Берлине. Руководство RT DE подчеркивало, что полученная в Сербии лицензия позволяет вещать и в Германии.
Ситуация обсуждалась на уровне министров иностранных дел РФ и ФРГ: глава германского МИД Анналена Бербок после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заверила, что Берлин не вмешивается в процесс работы RT DE, а Лавров предупреждал об ответных мерах в случае сохранения ограничений на работу телеканала.
Первая часть российского ответа
3 февраля в МИД РФ объявили содержание ответных мер Москвы: Deutsche Welle прекращает спутниковое и иное вещание в России, ее корпункт закрывается, а аккредитации всех сотрудников российского бюро аннулируются. Кроме того, в России начнут рассматривать вопрос о признании Deutsche Welle иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.
Также будет составлен черный список представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE и "иному оказанию давления" на российский медиаоператор. Им запретят въезд в Россию. Кто именно войдет в этот перечень, неизвестно, публиковать его не будут.
Как отметили в министерстве, это только первая часть ответы Москвы "на недружественные действия ФРГ": "Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована".
Реакция в Германии
В Deutsche Welle уже заявили, что оспорят российские меры, а ее корпункт продолжит работу до получения официального уведомления о закрытии. В случае прекращения вещания в России компания намерена усилить освещение событий в стране.
Гендиректор медиакомпании Петер Лимбург заявил, что считает меры российских властей чрезмерными и совершенно непонятными.
Германский союз журналистов назвал неоправданными меры в отношении медиакомпании.
История Deutsche Welle
Deutsche Welle ("Немецкая волна") начала вещание в 1953 году как радиокомпания, ориентированная на зарубежную аудиторию. Ее первые телепередачи вышли в 1992 году, а в 1994-м у нее появился сайт.
Вещание Deutsche Welle на русском языке началось еще в 1962 году (прекращено в 2011-м), а в 2001 году компания запустила русскоязычный сайт.
В соответствии с германским законодательством Deutsche Welle является общественной самоуправляющейся организацией, однако она подотчетна правительству в том числе по части выполнения задач о донесении позиции Берлина до иностранной аудитории.