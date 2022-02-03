Приостановка работы Deutsche Welle в России. Главное

Серьезные проблемы у RT в Германии начались еще в прошлом году - в сентябре YouTube удалил аккаунты каналов RT DE и Der Fehlende Part без возможности восстановления. В Google в ответ на запрос Роскомнадзора заявили, что RT DE нарушил правила платформы в части распространения ложной информации о коронавирусе, а Der Fehlende Part использовался для публикации этого контента.

Новый аккаунт RT DE на YouTube был заблокирован в первый же день его работы, 16 декабря, а 17 декабря канал заподозрили в нарушении правил вещания на территории ФРГ из-за отсутствия лицензии.

Германский регулятор 22 декабря снял RT DE с вещания в Европе. Ведомство утверждало, что весь контент для германской аудитории должен находиться под юрисдикцией ФРГ, так как значительная часть сотрудников немецкоязычной службы канала работает в Берлине. Руководство RT DE подчеркивало, что полученная в Сербии лицензия позволяет вещать и в Германии.

Ситуация обсуждалась на уровне министров иностранных дел РФ и ФРГ: глава германского МИД Анналена Бербок после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заверила, что Берлин не вмешивается в процесс работы RT DE, а Лавров предупреждал об ответных мерах в случае сохранения ограничений на работу телеканала.