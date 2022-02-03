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Чижов заявил, что Россия сильно обеспокоена переброской войск США в Восточную Европу

Россия сильно обеспокоена переброской войск США в Восточную Европу - Чижов.

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Захарова: гибель мирных жителей при ликвидации главаря ИГ подлежит расследованию
По словам дипломата, Москва поддерживает усилия других государств, "в том числе членов ведомой США международной коалиции, на антитеррористическом направлении"
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