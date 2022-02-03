Захарова: гибель мирных жителей при ликвидации главаря ИГ подлежит расследованию

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Тщательное расследование должно будет выяснить обстоятельства гибели мирных жителей при ликвидации американскими ВС в Сирии главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По словам дипломата, Россия поддерживает усилия других государств, "в том числе членов ведомой США международной коалиции, на антитеррористическом направлении".

"Готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами в интересах налаживания совместного эффективного противодействия этой общей для всех угрозе. При этом в своих практических действиях руководствуемся необходимостью тщательного выбора целей при планировании и осуществлении точечных силовых операций, чтобы исключить возможность гибели гражданских лиц. Призываем к этому и другие страны, непосредственно участвующие в контртеррористических действиях. Если информация о жертвах среди мирного населения в ходе данной акции американцев подтвердится, то это, наверное, должно стать предметом тщательного расследования", - отметила она.

Как подчеркнула Захарова, тот факт, что главарь ИГ скрывался в городе Атма в Идлибской зоне деэскалации, в очередной раз показывает, что этот район страны, остающийся вне контроля сирийских властей, "используется международными террористическими организациями в качестве безопасного убежища".

"Это подтверждает необходимость скорейшей ликвидации форпоста бандитов и боевиков в Идлибе, как это предусмотрено соответствующими договоренностями с Турцией. Дальнейшее сохранение статус-кво в данном и других удерживаемых незаконными вооруженными формированиями районах работает исключительно на интересы террористических группировок", - продолжила она.

Официальный представитель МИД РФ подтвердила, что Россия твердо исходит из того, что единственным путем обеспечения надежной безопасности в Сирии является "восстановление контроля законных сирийских властей над всей территорией страны". "Российская Федерация внесла решающий вклад в разгром опасного очага международного терроризма на сирийской земле. Принципиальная позиция нашей страны о необходимости бескомпромиссной борьбы с этим глобальным злом хорошо известна", - подчеркнула Захарова.

Об американской операции

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что Вооруженные силы США провели операцию на северо-западе Сирии, в результате которой уничтожили главаря ИГ аль-Курейши. Администрация США на брифинге в четверг признала, что в ходе его ликвидации погибли дети, Вашингтон считает, что ответственность за это несут боевики. По словам представителя администрации США, во время операции прогремел мощный взрыв, при котором погиб главарь ИГ и еще несколько человек, включая его жену и детей. Власти США пока не знают, о каком именно числе людей идет речь.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что при проведении операции были убиты не менее 13 человек. Среди них шесть детей и четыре женщины.