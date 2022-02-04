Путин впервые за два года посетит КНР

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отправляется с однодневным визитом в Китай. Впервые с начала пандемии коронавируса российский лидер в Пекине очно встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Помимо участия в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, запланировано проведение российско-китайских переговоров. Сопровождать Путина во время визита будут всего пять человек - помощник по международным делам Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Начало новой эпохи

Путин предварил свой визит статьей для агентства Синьхуа "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее", в которой подчеркнул, что РФ и КНР - близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия.

"Мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее", - отметил глава российского государства.

Он также напомнил, что в продленном на пять лет Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве были определены основные принципы и ориентиры совместной работы двух стран, среди которых - равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры и пережитков прошлого. "Именно на этих принципах мы год от года последовательно, в духе преемственности углубляем политический диалог. Несмотря на вызванные пандемией коронавируса трудности, стремимся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, расширять гуманитарные обмены", - написал российский лидер.

Как рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, хотя ранее из-за пандемии не было возможности организовать непосредственно личное общение Путина и Си Цзиньпина, "диалог и постоянный контакт между лидерами продолжался все последние два года". Он также назвал предстоящий саммит новым этапом в развитии российско-китайского партнерства. По его словам, поскольку пролонгированный Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве вступит в силу 28 февраля, то именно с этого момента начнется отсчет нового этапа отношений двух стран.

Сам же Си Цзиньпин, обращаясь к Путину по видеосвязи около месяца назад, заявил: "Я с нетерпением жду нашей "олимпийской встречи" и готов рука об руку с вами вместе идти в будущее и совместно вписать новую главу в историю китайско-российских отношений в период после пандемии".

Повестка переговоров

В прошлый раз Путин посещал Китай с рабочим визитом в апреле 2019 года. Тогда в Пекине он принял участие в мероприятиях второго международного форума "Один пояс - один путь", а также провел встречу с Си Цзиньпином, в ходе которой лидеры сверили часы по всем проектам торгово-экономического развития и обсудили международную повестку.

Про нынешний визит Путина китайские СМИ пишут не только как о "первой встрече глав двух государств вживую за последние два года", но и как о "важном событии в международных отношениях в начале года". В своей статье президент РФ подтвердил такой настрой. "В ходе предстоящего визита мы с председателем КНР Си Цзиньпином всесторонне рассмотрим ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. Символично, что наша встреча состоится во время Праздника весны - Нового года по лунному календарю. Ведь, как гласит китайская мудрость, "планы на весь год должны строиться весной", - отметил Путин.

Планов намечено немало. Так, помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что запланировано принять "весьма солидный пакет двусторонних документов - межправительственных, межведомственных и коммерческих". Ушаков не уточнил, о каких именно договоренностях идет речь, поскольку на тот момент их согласование еще продолжалось, но он сообщил, что "больше 15 договоров и соглашений находятся в папке, которая готовится к визиту". По его словам, новые документы "будут способствовать дальнейшему развитию отношений в разных областях между РФ и Китаем".

Сам президент отмечал, что особое значение планируется уделить вопросам развития деловых связей. "Для этого есть все возможности, ведь в активе наших стран - серьезные финансовые, производственные, технологические, кадровые ресурсы, позволяющие успешно решать задачи долгосрочного развития", - написал Путин в своей статье. Он подчеркнул, что, работая сообща, можно "добиваться стабильного экономического роста и повышения благосостояния граждан, укреплять конкурентоспособность, совместно защищаться от современных рисков и вызовов".

Это же отметил и Ушаков, рассказав журналистам о программе предстоящих переговоров, которые начнутся 4 февраля до церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр и продолжатся за официальным обедом. "После переговоров запланирован обед глав двух государств в формате тет-а-тет, такой формат общения позволит максимально откровенно и доверительно обсудить наиболее важные и международные, и двусторонние проблемы и вопросы", - считает помощник российского лидера.

Ушаков подчеркнул, что Россия придает этим переговорам очень большое значение и надеется, что очередной контакт Путина и Си Цзиньпина будет крайне полезным и с точки зрения развития двусторонних соглашений, и с точки зрения согласования дальнейших действий на международной арене. Помощник президента отмечал, что отношения РФ и КНР "не подвержены влиянию третьих стран и не направлены против кого-либо", а "российско-китайское партнерство является важным фактором устойчивого развития в мире и противодействия деструктивной активности ряда стран", поэтому Россия и дальше хотела бы наращивать сотрудничество с Китаем по всем направлениям. "Я уверен, что такой же подход будет продемонстрирован в ходе переговоров и с китайской стороны", - сказал помощник Путина.

В мире нестабильности

Президент РФ отмечал, что важной частью его поездки в Пекин будет обсуждение актуальных международных тем, так как обе страны играют значимую стабилизирующую роль в современной, далеко не простой международной обстановке и способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений.

Как заявил на пресс-конференции в Пекине посол РФ в КНР Андрей Денисов, Китай проявляет "полное и адекватное понимание" позиции России на переговорах с США о гарантиях безопасности. Сотрудничество России и Китая является мощным фактором сдерживания распространения напряженности в мире, а также фактором стабилизации региональной и международной ситуации, отмечал дипломат.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, планируется, что лидеры по итогам переговоров в Пекине примут совместное заявление о международных отношениях в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии. Документ, по его словам, подготовлен заранее, в нем "будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая вопросы безопасности".

Газовые соглашения

Хотя Ушаков и не раскрывал подробностей о тех двусторонних документах, которые планируется принять в ходе визита президента в Китай, тем не менее очевидно, что особое внимание будет уделено вопросу энергетического сотрудничества двух государств. "В газовой сфере много соглашений готовится, какие из них будут подписаны, я пока еще сказать не могу. Но то, что визит будет означать дальнейший шаг в развитии сотрудничества в газовой сфере, это очевидно", - отмечал помощник президента.

В свою очередь российский посол Андрей Денисов поведал и о возможных конкретных договоренностях. "Есть очень привлекательный проект по созданию так называемого западного маршрута поставок природного газа, а именно - через Монголию. Это один проект", - указал дипломат. "Есть еще один проект поставок природного газа с месторождений Дальнего Востока России, в том числе острова Сахалин. Вот еще один проект, который обсуждается. Причем обсуждается в достаточно, я бы сказал, высокой степени готовности итоговых документов", - добавил он.

Пока же между Россией и Китаем действует один газопровод - "Сила Сибири". Поставки по нему начались в декабре 2019 года по заключенному еще в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту на 30 лет. Ежегодный объем поставок газа - 38 млрд куб. м, сумма контракта - 400 млрд долларов. Выход на проектную мощность ожидался к 2025 году. "Газпром" в 2020 году поставил по "Силе Сибири" в Китай 4,1 млрд куб. м газа с Чаяндинского месторождения.

Ранее посол России в Китае сообщил, что в двустороннем товарообороте РФ и КНР на энергоресурсы приходится порядка 30%. Он отмечал, что торгово-экономическое сотрудничество - это материальная база для сотрудничества в других областях, поэтому руководители двух стран уделяют его развитию первостепенное внимание. По словам дипломата, в экономическом взаимодействии РФ и Китая есть основания для оптимизма. Как сообщало Главное таможенное управление КНР, объем торговли России и Китая по итогам 2021 года составил 146,88 млрд долларов, что на 35,8% больше в годовом исчислении.

Сюрприз для президента

Российский посол подчеркнул, что пандемия наложила свой отпечаток на подготовку визита Путина. "В этот раз ситуация значительно более сложная, и из-за санитарных ограничений трудно что-либо планировать, кроме официальной программы", - рассказал Денисов. "Мы и не включали какие-либо мероприятия в программу визита, кроме официальных. Если, конечно, не считать церемонию открытия Олимпиады - это и есть главное культурное событие в рамках визита", - сообщил дипломат.

Тем не менее он заметил, что "Путин любит бывать в Китае, очень интересуется Китаем, и, как правило, его визиты включают разные интересные мероприятия". Он напомнил, что Путин в ходе визита в Китай в 2018 году вместе с Си Цзиньпином готовил похожее на пельмени традиционное блюдо в китайском Тяньцзине и посетил товарищеский матч по хоккею между юношескими сборными РФ и КНР.

"Хотя я могу только предполагать, разумеется, но мне кажется, что председатель КНР Си Цзиньпин обязательно подготовит какой-нибудь сюрприз для нашего президента. Ну а какой, мы не знаем, будем ждать", - заметил Денисов.