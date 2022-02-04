По поручению Володина Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму

"По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ принято решение запретить допуск в Государственную думу журналистов германской телерадиокомпании "Дойче Велле". Им также будет отказано в аккредитации на мероприятия Государственной думы", - говорится в сообщении.

В четверг Володин в своем телеграм-канале заявил, что депутаты Госдумы поддерживают принятые меры в отношении "Дойче велле" и считают, что они могли бы быть более жесткими.

О мерах в отношении "Дойче велле"

Ранее МИД РФ сообщил, что Москва на первом этапе осуществления ответных мер в связи с запретом вещания телеканала RT DE в ФРГ закрывает корреспондентский пункт "Дойче велле" в России. Среди прочих ответных мер предполагается аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро "Дойче велле", запустить процесс формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE, иному оказанию давления на российского медиаоператора, им будет запрещен въезд на территорию РФ.

Среди мер, предусмотренных Москвой, значится также инициирование компетентными органами РФ процедуры рассмотрения вопроса о признании "Дойче велле" иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. На соответствующем этапе ответных мер российская сторона предусматривает также прекращение спутникового и иного вещания "Дойче велле" на территории страны.

Комиссия по надзору за СМИ ФРГ в среду запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. Как отмечается в заявлении регулятора, каналом указанное разрешение не было ни получено, ни запрошено, в связи с этим его вещание в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник необходимо прекратить.

В МИД России указали, что решение властей ФРГ вынуждает Москву приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в РФ германских СМИ, а также интернет-посредников, которые безосновательно удалили аккаунты телеканала RT DE со своих платформ.