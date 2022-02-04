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В посольстве РФ не удивились появлению в США сценария "вторжения" России на Украину

В дипмиссии подчеркнули, что это свойственно Соединенным Штатам

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Представленный в США сценарий якобы ведущейся Россией подготовки операции против Украины не вызывает удивления. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в четверг в Facebook.

"Не удивлены появлению нового "креативного" сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под "чужим флагом". Это свойственно США", - подчеркнули в российской дипломатической миссии.

"Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла (1937-2021 - прим. ТАСС)", - отметили в посольстве.

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