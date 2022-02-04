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Олимпиада-2022 в Пекине

Путин прибыл в Пекин

Президент России проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и посетит открытие Олимпиады

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Это первый визит российского лидера в Китай с начала пандемии коронавируса.

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Как рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, программа визита рассчитана на один день.

Глава российского государства примет участие в российско-китайских переговорах, затем пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином с глазу на глаз за рабочим обедом. Вечером того же дня российский лидер будет присутствовать в качестве гостя на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Ожидается, что предстоящие переговоры будут посвящены всестороннему рассмотрению ключевых вопросов двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. Как сообщил Ушаков, по итогам ожидается подписание солидного пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. По предварительным оценкам, их может быть около 15 штук, и все они "будут способствовать дальнейшему развитию отношений в разных областях между РФ и Китаем".

Ушаков также рассказал о планах лидеров принять совместное заявление о международных отношениях в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии, в котором "будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая вопросы безопасности".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинОлимпиада-2022 в Пекине
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