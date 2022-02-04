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Путин и Си Цзиньпин начали встречу в Пекине

Это первый визит президента России в Китай с начала пандемии

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались в Пекине, куда ранее в пятницу прибыл российский лидер.

Это первый визит президента России в Китай с начала пандемии коронавируса.

Программа пребывания Путина в Пекине рассчитана на один день. После переговоров с китайским лидером, в том числе общения с глазу на глаз за рабочим обедом, Путин будет присутствовать в качестве гостя на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

На переговорах планируется обсудить ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. По итогам встречи ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, а также совместного заявления лидеров о международных отношениях в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи Цзиньпин
Олимпиада-2022 в Пекине
Путин прибыл в Пекин
Президент России проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и посетит открытие Олимпиады
Путин прибыл в Пекин
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