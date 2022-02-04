Посольство России в Токио предупредило о росте активности ультраправых

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Токио предупредило о готовящихся акциях ультраправых активистов 7 февраля по случаю так называемого Дня северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильской гряды). Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении дипломатического представительства.

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"Правоохранительные органы Японии информировали о подготовке японскими ультраправыми организациями 7 февраля серии антироссийских акций в районе посольства России в Токио, торгового представительства, генеральных консульств в Саппоро, Осаке и Ниигате. На фоне нагнетания недружественных России настроений, в том числе со стороны дипмиссий США и Украины в Токио, нельзя исключать усиления на сей раз опасного и провокационного характера выступлений радикальных элементов", - отмечается в сообщении.

Посольство также просит проживающих в Японии российских граждан быть бдительными и избегать мест проведения акций ультраправых.

По решению правительства Японии, "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил. В этом году из-за коронавируса масштаб мероприятий был сокращен, оно проходит в онлайн-формате без зрителей.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.