Российский посол раскритиковал коллегу из Британии за твит об "агрессии" РФ против Украины

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Российский посол в Японии Михаил Галузин раскритиковал слова своей британской коллеги Джулии Лонгботтом о якобы агрессии России против Украины. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении посольства.

"G7 демонстрирует полную неспособность к дипломатии. Подобное бессилие связано с очевидной утратой данной группой роли и влияния (все значимые решения принимаются в гораздо более представительной G20). Соответственно, чтобы восполнить пробел, семь "единомышленников" прибегают к низкопробным методам грубых угроз, да еще и лжи. В данном случае - об "агрессии" России против Украины. Никаких доказательств (а их и быть не может в силу отсутствия факта агрессии), одни лишь безапелляционные голословные обвинения", - говорится в ответе Галузина.

Таким образом российский посол прокомментировал размещенное британской коллегой сообщение в ее Twitter. Она утверждала, что "дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия". "России не следует удивляться, когда члены G7 поддерживают это. Мы приветствуем приверженность Японии сдерживанию российской агрессии против Украины", - добавила посол Великобритании в Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на прошедших 21 января в онлайн-формате переговорах приняли решение продолжить тесное сотрудничество по ситуации вокруг Украины. Как рассказал журналистам глава японского правительства, стороны "подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России на Украину". Кисида также подчеркнул, что лидеры двух государств подтвердили, что США вместе с партнерами и союзниками продолжат тесное сотрудничество по вопросу "жесткого ответа на любую агрессию" в сторону Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.