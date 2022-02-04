Путин и Си Цзиньпин продолжают переговоры с глазу на глаз за рабочим обедом

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине в составе делегаций завершились, продлившись около часа. Они проходили в особняке "Фанхуаюань" государственной резиденции "Дяоюйтай". Затем лидеры двух стран переехали в соседний особняк госрезиденции для продолжения общения в формате с глазу на глаз за рабочим обедом.

Путин прибыл в Пекин в пятницу, это первый визит президента России в Китай с начала пандемии коронавируса. Программа пребывания российского лидера рассчитана на один день. После переговоров с китайским лидером, в том числе общения за рабочим обедом, Путин будет присутствовать в качестве гостя на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Госрезиденция "Дяоюйтай"

Резиденция расположена в западной части Пекина. Она имеет более чем 800-летнюю историю. Ранее являлась загородным дворцом для отдыха и развлечений китайских императоров. В эпоху правления династии Цзинь (1115-1234 годы) император Чжанцзун построил здесь платформу для ловли рыбы (по-китайски "дяоюйтай"), и с тех пор за резиденцией закрепилось название "императорской рыбалки". Император Цинской династии Цяньлун, которому приглянулся местный пейзаж, сделал "Дяоюйтай" своей резиденцией.

В 1958 году в преддверии торжественного празднования 10-й годовщины образования Китайской Народной Республики, для участия в котором были приглашены главы государств и правительств ряда стран, китайскими руководителями было принято решение о размещении высоких зарубежных гостей на территории природного парка "Дяоюйтай", который с тех пор стал называться государственной резиденцией "Дяоюйтай".

Центром паркового ансамбля стало старое здание императорской резиденции, в дополнение к которому началось строительство 19 особняков, выдержанных в разных стилях. В 1959 году здесь была открыта государственная резиденция. С момента окончания строительства и до настоящего времени она приняла более 800 глав государств и правительств, а также всемирно известных политических, религиозных и общественных деятелей, экономистов, деятелей науки и культуры из различных стран.

На территории госрезиденции осуществляются приемы высокопоставленных зарубежных гостей высшими партийными и государственными руководителями Китая, а также важные мероприятия международного масштаба, встречи и переговоры. В знак уважения традиций иностранных государств при нумерации особняков были опущены первый и тринадцатый номера.

Общая площадь территории - 420 тыс. кв. м, в том числе озера - 70 тыс. кв. м; площадь строений - 165 тыс. кв. м.