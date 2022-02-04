Захарова заявила, что Россия в вопросах безопасности играет в открытую

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская сторона в сфере безопасности играет открыто в отличие от США. Об этом в пятницу написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в интервью ТАСС, что российская сторона "предала огласке" конфиденциальный документ США с ответами на предложения России по безопасности. На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила: "Мы почти уверены [в этом] в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки".

"Виктория, судя по вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые. Ничего нового, но от вас это слышать приятно", - сказала она в ответ на заявления Нуланд.

Ранее испанская газета El Pais распространила документы, содержащие, по утверждению издания, ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.