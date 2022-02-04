"Единая Россия" подготовит дорожные карты по выполнению предвыборной программы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" скоро подготовит подробные планы по выполнению всех пунктов программы, с которой партия шла на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии единороссов в пятницу.

"В ближайшее время нужно будет подготовить подробные пошаговые планы реализации каждого положения народной программы, дорожные и технологические карты на текущий год и на период до конца 2026 года", - сказал Медведев. Он поручил партийцам "активно заняться" этой работой. Председатель партии заверил, что "Единая Россия" будет регулярно отчитываться перед избирателями о выполнении предвыборных обещаний.

По словам Медведева, некоторые положения программы уже реализованы. Среди таковых он в первую очередь назвал меры, направленные на социальную поддержку граждан. В частности, это освобождение многодетных семей от уплаты налога на доход при продаже жилья, если средства направляются на покупку нового дома, отмена уплаты налога на доходы от продажи квартир, полученных с 1 января 2021 года вне зависимости от того, сколько лет это жилье находилось в собственности. Председатель партии напомнил, что уже "установлен законодательный запрет на списание социальных выплат, пособий, средств социального контракта за долги по банковским кредитам или по решению суда".

Отдельно Медведев выделил принятие закона об отмене обязательного техосмотра автомобилей и мотоциклов. "Можно сказать, что это обязательство выполнено, даже в известной степени перевыполнено, поскольку в конце прошлого года принят закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей и мотоциклов, которые используются в личных целях", - сказал он. Также Медведев констатировал исполнение положения программы по усилению ответственности собственников промышленных предприятий за возможный вред окружающей среде - с 1 января вступил в силу закон, который обязывает компании иметь финансовое обеспечение на случай таких ЧП.

Не снижать активность

"Главным условием для реализации наших обещаний является бюджет, в результате работы "Единой России" с правительством, с регионами он был принят, в нем предусмотрено финансирование приоритетных направлений народной программы", - констатировал Медведев. Он отметил, что на выделяемые деньги планируется проведение модернизации первичного звена здравоохранения, создание так называемого санитарного щита страны, капитальный ремонт и строительство новых школ, поставка в регионы новых школьных автобусов, автомобилей скорой помощи, передвижных медицинских комплексов, ремонт дорог, обновление общественного транспорта. "Уже в этом году капитально отремонтируют более 1 300 школ, будут реализованы приблизительно 3,5 тыс. проектов благоустройства в сельской местности", - уточнил председатель партии.

"Самое главное - не снижать активность на всех направлениях, в первую очередь на тех, от которых зависит качество жизни наших граждан, их доходы и возможности", - указал Медведев. Среди таких приоритетов он назвал газификацию, поддержку семей с детьми, модернизацию почтовых отделений, содействие трудоустройству. "Необходимо полностью исполнить все, что мы обещали", - подчеркнул председатель партии.

Медведев отметил, что на встрече планируется зафиксировать начало работы по реализации программы. "Как мы и договаривались, мы будем регулярно собираться для проведения заседания программной комиссии, будут работать наши координаторы, будут работать соответствующие направления. Здесь могут быть и коррективы. Я бы просил вас свое мнение и свои предложения высказать", - добавил он.

Медведев также отдельно поприветствовал председателя высшего совета партии и российского посла в Белоруссии Бориса Грызлова, который участвует в совещании из Минска. "Приветствуем Бориса Вячеславовича Грызлова в новом качестве. Вы из Белоруссии? Из Минска. Значит, у нас работа носит интернациональный характер по реализации программы", - добавил Медведев.

Работа с людьми

По словам Медведева, чтобы добиться успешной реализации партийной программы "Единой России", необходимо постоянно ее актуализировать, опираясь при этом на мнение избирателей.

"Программа будет тогда успешной, если она опирается на работу с людьми, с нашими гражданами и избирателями и постоянно сверяется на ее актуальность", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что партийная программа "не является догматом каким-то, она может быть изменена, могут появляться актуальные новые задачи, какие-то задачи реализовываться". "Хотя, строго говоря, в нашей программе такое количество задач, что нам еще нужно очень сильно потрудиться, чтобы успеть эту программу выполнить в положенные сроки", - отметил он.

По мнению политика, необходимы и регулярные встречи, и отчеты перед избирателями, а также подготовка планов по отдельным годам реализации программы.

Народная программа

Медведев заявил, что народная программа партии "Единая Россия", с которой она шла на выборы депутатов Госдумы в 2021 году, должна консолидировать граждан.

"Борис Вячеславович [Грызлов] здесь вот упомянул работу со смыслами, как это сейчас красиво называется. Раньше это называлось идеологической работой. Вне всякого сомнения, это тоже составляющая и реализации народной программы, и формирования облика нашей партии на будущее", - сказал он.

По словам Медведева, "нельзя забывать о том, что народная программа должна консолидировать людей". "Это не только выполнение конкретных обещаний, хотя это исключительно важно, но это и формирование общей основы для того, чтобы партия была во всеоружии, была подготовлена к будущим кампаниям предвыборным. Ну и просто занималась той самой работой, которой она обязана заниматься, будучи наиболее мощной политической силой РФ", - отметил председатель партии.

Если единороссы в таком ключе выстроят работу программной комиссии и отдельные направления программы, то партия сможет прийти "к весьма неплохим результатам", уверен Медведев. "Почему нам все-таки удалось неплохо выступить на выборах? В том числе еще и потому, что мы смогли предъявить конкретные результаты реализации прежней программы. Прежняя программа была практически полностью выполнена. И это, наверное, то, к чему нужно стремиться", - заключил Медведев.