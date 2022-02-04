В Госдуме заявили, что вопросы наблюдения за ДЭГ на выборах урегулируют законодательно

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вопросы наблюдения в ходе применения на выборах технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будут отражены в поправках ко второму чтению законопроекта об общих правилах проведения онлайн-голосования. Об этом в пятницу на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы заявил один из авторов инициативы, первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.

По его словам, данная тема обсуждалась в Общественной палате РФ (ОП РФ), участники дискуссии пришли к выводу о том, что "необходимо проанализировать те общие нормы 67-го закона [о гарантиях избирательных прав], которые устанавливают общий порядок для всех видов голосования, для наблюдателей, регистрации наблюдателей, их права и обязанности, куда они приходят", где и в каких объемах ведут наблюдение.

"Я думаю, что вопросы по наблюдению будут отражены в поправках", - сказал Вяткин, уточнив, что данный вопрос будет урегулирован ко второму чтению законопроекта. "Во всяком случае, у всех, с кем я общался из участников избирательного процесса, эта тема отторжения не вызвала", - добавил он.

Депутат при этом напомнил, что ДЭГ "происходит в цифровом пространстве". На выборах в 2021 году была возможность "следить за параметрами", когда "любой желающий мог следить за транзакциями, совершенными в любой период времени, и на основании этих данных уже делать выводы, насколько там все чисто".

Говоря о контроле за самим волеизъявлением, Вяткин указал, что "там, где можно получить данные о голосовании одного человека, там можно вывести и список". "А это, согласитесь, будет некоторым образом противоречить конституционному принципу тайны голосования", - подчеркнул парламентарий, добавив, что наблюдение за голосованием не должно "предполагать вмешательства в сам технологический процесс".

Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП РФ Максим Григорьев со своей стороны назвал очень интересной идею по привлечению к наблюдению IT-специалистов. "Здесь, конечно, нужна профессиональная работа IT-специалистов, потому что публика, широкая общественность не до конца это понимает, как это все внутри происходит", - сказал он.

О законопроекте

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить единые правила проведения ДЭГ для всех регионов и на выборах всех уровней. Согласно документу, онлайн-голосование может проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных государственных информсистем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию. Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на референдуме РФ будет принимать Центризбирком.