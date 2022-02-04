Захарова: британскому премьеру пора прекратить пугать всех российской угрозой на Украине

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Главе британского правительства следует прекратить распространять ложную информацию об угрозе российского вторжения на Украину. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разместил на официальной странице правительства в социальных сетях видеоролик, в котором лично рассказывает зрителям о российских войсках возле границы с Украиной и запугивает "очень реальными перспективами неминуемого российского вторжения", - отметила она. - Перестаньте всех запугивать, перестаньте распространять фейки и угрозы".

Россия будет пропорционально отвечать контраргументами на абсурдные и фейковые заявления МИД Британии, заявила Захарова.

РФ примет ответные меры, если Великобритания введет санкции против российских СМИ, сообщила она.

"Глава британского МИД, госпожа Лиз Трасс на днях не стала исключать возможность введения санкций против российских СМИ. <...> Если будут предприниматься меры в отношении российских средств массовой информации, журналистов, корреспондентов, вы же знаете, мы умеем отвечать, - сказала она. - Если это случится, и какие-то санкции будут применяться в отношении российских СМИ, вы уж не обессудьте там, у нас будут все основания для адресной ответной реакции. Просто информируем", - заключила Захарова.