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Лавров встретится с председателями комитетов парламентов стран ОДКБ

Встреча пройдет 9 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 февраля встретится с председателями комитетов (комиссий) парламентов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"9 февраля в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателями комитетов (комиссий) парламентов государств - членов ОДКБ", - сказала она.

По словам Захаровой, на встрече планируется обсудить вопросы активизации деятельности ОДКБ, в том числе ее парламентская составляющая, вопросы региональной и международной повестки дня.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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