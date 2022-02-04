Венедиктов: глава ЦИК не одобряет возможность переголосования на онлайн-выборах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова против предоставления онлайн-избирателям возможности отложить свое решение во время голосования. Об этом со ссылкой на главу ЦИК в ходе заседания комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, председатель комиссии Алексей Венедиктов.

"Элла Александровна Памфилова, глава ЦИК, просила меня передать коллегам, что она категорически против [функции] "переголосования". При этом мы с ней обсуждали возможность, если будет достигнут консенсус всех политических партий, а их пять в Государственной думе плюс "Яблоко" в Москве, мы тогда к этому вопросу вернемся. А пока, вот, она категорически против, и ЦИК займет позицию против переголосования - против [функции] отложенного голосования, это ее официальная позиция, специально просила меня передать", - сказал Венедиктов.

В 2021 году онлайн-избирателям в Москве впервые предоставили функцию отложенного решения. Возможность переголосовать была доступна в течение 24 часов с момента первой загрузки бюллетеня и спустя три часа после предыдущей загрузки. Засчитывался только тот голос, который был подан последним по времени. Поставить отметки нужно было во всех бюллетенях, с помощью которых пользователь хотел проголосовать.