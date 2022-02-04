Москва и Пекин выступили против барьеров в торговле под климатическими предлогами

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай выступают против того, чтобы в мировой торговле появлялись новые барьеры под предлогом борьбы с климатическими изменениями. Об этом говорится в принятом в пятницу совместном заявлении двух стран, текст которого приводится на сайте Кремля.

"Стороны выступают против создания новых барьеров в международной торговле под предлогом борьбы с изменением климата", - указано в документе.

Отмечается, что РФ и Китай решительно содействуют развитию международного сотрудничества и обменов в сфере биологического разнообразия, принимают энергичное участие в процессе глобального управления в данной сфере, намерены совместно способствовать гармоничному развитию человека и природы, а также зеленой трансформации в интересах глобального устойчивого развития.

Россия и Китай также надеются, что развитые страны действительно будут помогать развивающимся государствам в борьбе с изменением климата, выделяя на это $100 млрд ежегодно.

"Стороны совместно стремятся к эффективной реализации в полном объеме Парижского соглашения, намерены выполнять взятые на себя обязательства, а также рассчитывают, что развитые страны будут на деле предоставлять развивающимся государствам ежегодную финансовую поддержку в размере 100 млрд долларов США в рамках борьбы с климатическими изменениями", - отмечается в документе.

Там указано, что стороны предпринимают серьезные меры и вносят важный вклад в борьбу с изменением климата. "Стороны, совместно отмечая 30-летие принятия Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подтверждают приверженность этой конвенции, а также целям, принципам и положениям Парижского соглашения, в том числе принципу общей, но дифференцированной ответственности", - подчеркивается в заявлении.