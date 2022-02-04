Россия и Китай всерьез обеспокоены созданием AUKUS

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS, которое предусматривает углубление сотрудничества между его участниками в сферах, затрагивающих стратегическую стабильность. Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны. Заявление лидеров РФ и КНР

"Стороны всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией (AUKUS) "трехстороннего партнерства в сфере безопасности", которое предусматривает углубление сотрудничества между его участниками в сферах, затрагивающих стратегическую стабильность, в частности, их решением начать сотрудничество в области атомных подводных лодок", - указывается в документе.

Как подчеркивается в заявлении, "Россия и Китай полагают, что такие действия противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения".

"Стороны решительно осуждают подобные шаги и призывают участников AUKUS добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению, вместе защищать мир, стабильность и развитие в регионе", - отмечается в заявлении.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых встанут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

Выход США из договоров по контролю вооружений

Денонсация США ряда договоров по контролю над вооружениями ставит под угрозу глобальную и региональную стабильность, указано в заявлении.

"Стороны считают, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ускорение исследований и разработки ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и стремление к их развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, а также передача их своим союзникам, влекут рост напряженности и недоверия, увеличивают риски для международной и региональной безопасности, ведут к ослаблению международной системы нераспространения и контроля над вооружениями, подрыву глобальной стратегической стабильности", - говорится в документе.

Россия и Китай также подчеркнули важность мирного использования космического пространства и подтвердили поддержку центральной роли ООН в освоении космоса.

Президент РФ Владимир Путин находится с визитом в Пекине. В пятницу у него состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Также российский лидер примет участие в качестве гостя в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.