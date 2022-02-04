Москва и Пекин призвали обеспечить равные условия для научно-технического развития в мире

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай призвали мировое сообщество создавать открытые и недискриминационные условия для научно-технического развития, ускорять внедрение инноваций в производство. Об этом говорится в принятом в пятницу совместном заявлении двух стран, текст которого опубликован на сайте Кремля.

"Стороны призывают международное сообщество обеспечить открытые, равные, справедливые и недискриминационные условия для научно-технического развития, ускорить практическое внедрение в производство научно-технических достижений для выявления новых импульсов экономического роста", - говорится в документе.

Россия и Китай также обратили внимание на проблему неравномерного развития территорий и призвали устранять такие дисбалансы как между странами, так и внутри них.

"Стороны призывают развитые страны добросовестно выполнять свои официальные обязательства по оказанию помощи в области развития, предоставлять развивающимся странам больше ресурсов, решать проблемы неравномерного развития стран и устранять такие дисбалансы внутри государств, продвигать сотрудничество в области глобального и международного развития", - говорится в документе.