ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и противостоять попыткам искажения истории. Об этом говорится в заявлении, принятом в пятницу президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на встрече в Пекине.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны. Заявление лидеров РФ и КНР

"Стороны намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок, защищать авторитет ООН и справедливость в международных отношениях, противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны", - подчеркивается в документе.

"В целях не допустить повторения трагедии мировой войны стороны будут решительно осуждать действия, направленные на то, чтобы нивелировать ответственность за злодеяния фашистских агрессоров, милитаристских захватчиков и их пособников, осквернить и запятнать честь стран-победительниц", - указывается в заявлении.

В заявлении особо оговаривается, что и Москва, и Пекин выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.