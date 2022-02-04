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Россия и Китай намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны

Москва и Пекин выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и противостоять попыткам искажения истории. Об этом говорится в заявлении, принятом в пятницу президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на встрече в Пекине.

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"Стороны намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок, защищать авторитет ООН и справедливость в международных отношениях, противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны", - подчеркивается в документе.

"В целях не допустить повторения трагедии мировой войны стороны будут решительно осуждать действия, направленные на то, чтобы нивелировать ответственность за злодеяния фашистских агрессоров, милитаристских захватчиков и их пособников, осквернить и запятнать честь стран-победительниц", - указывается в заявлении.

В заявлении особо оговаривается, что и Москва, и Пекин выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

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