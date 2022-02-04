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Песков подтвердил, что Путин и Макрон проведут встречу в Москве 7 февраля

Будут российско-французские переговоры и совместная пресс-конференция

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон проведут в Москве переговоры 7 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве. Будут российско-французские переговоры и совместная пресс-конференция", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что визит французского лидера будет "очень важным".

"Много тем на повестке дня", - сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
Молния
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