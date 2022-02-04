Песков заявил, что встреча лидеров России и КНР была субстантивной, теплой и союзнической

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал субстантивными переговоры лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые состоялись в пятницу в Пекине. По его словам, встреча была "теплая, партнерская и союзническая".

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны. Заявление лидеров РФ и КНР

"Это была очень теплая, конструктивная, партнерская и союзническая встреча, очень субстантивная одновременно", - дал свою оценку представитель Кремля. По его словам, акцент в переговорах был сделан на двусторонней повестке и торгово-экономическом сотрудничестве. "Но также несколько слов было сказано и по международной обстановке", - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что по завершении переговоров в расширенном составе лидеры уже вдвоем отправились на рабочий ланч, где работа продолжилась. Представитель Кремля уточнил, что в этом формате было запланировано подробное обсуждение вопросов международной и региональной проблематики.

"Сейчас главы государств, Путин и Си Цзиньпин, они обедают вместе, рабочий обед. Они обсуждают уже международные дела, в том числе и ситуацию с гарантиями безопасности для Российской Федерации", - сообщил Песков.

Он отметил, что Си Цзиньпин поблагодарил российского лидера за полную поддержку принципа "одного Китая".

"Председатель Си поблагодарил президента Путина за полную поддержку принципа "одного Китая", - сказал Пессков, комментируя содержание принятого по итогам переговоров совместного заявления двух стран о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Гарантии безопасности

Песков также сообщил, что лидеры России и Китая за рабочим обедом обсуждают гарантии безопасности для РФ.

"Сейчас главы государств Путин и Си [Цзиньпин], они обедают вместе, рабочий обед. Они обсуждают уже международные дела, в том числе и ситуацию с гарантиями безопасности для Российской Федерации", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что стратегическое партнерство РФ и Китая будет поддержкой в полемике, которую Москва ведет по гарантиям безопасности в Европе с США и НАТО.

"Наверное, да, конечно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Российско-китайские отношения имеют особый характер, это продвинутое стратегическое партнерство. И любые контакты в духе такого партнерства и осуществляются".

Увеличение товарооборота

Председатель КНР на переговорах с Путиным заявил о намерении поднять объем двусторонней торговли на уровень $250 млрд, сообщил Песков.

"Объем нашего товарооборота уже составил 140 млрд долларов, как это было подчеркнуто главами в ходе переговоров. Примечательно, что председатель Си обозначил уже новую цель для нас в этом плане - $250 млрд", - сказал представитель Кремля.