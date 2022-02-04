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Песков заявил, что кровная месть, будучи традицией для Чечни, не соответствует законам РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Кровная месть, будучи традицией в Чечне, не соответствует законам РФ, и верховенство права является основным тезисом в данном случае. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать практику транслирования в чеченских СМИ угроз кровной мести в регионе.

"Это вопрос традиционный для этого региона, но эта традиция не коррелируется с законодательством РФ. В этом, наверное, специфика", - заявил Песков. Он затруднился сказать, как разрешать такое противоречие, отметив лишь, что "верховенство закона является основным тезисом в данной ситуации".

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичЧечня
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