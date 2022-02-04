Песков отметил изменчивость позиции США по поводу возможных превентивных санкций

"На прошлой неделе они говорили, что санкции не должны носить превентивные меры, иначе они, в их понимании, теряют свою эффективность. Но за неделю позиция поменялась", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к таким заявлениям.

"Давайте подождем следующей недели, может, опять что-то поменяется", - добавил он.

Ранее сенатор Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) заявила, что комитет по иностранным делам Сената Конгресса США близок к соглашению между демократами и республиканцами по законопроекту о превентивных санкциях против России из-за ситуации вокруг Украины.

Однако до этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд говорила о том, что администрация США считает бессмысленным заранее вводить санкции против РФ. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поясняла, что власти Соединенных Штатов считают, что в сегодняшней ситуации угроза введения санкций против России в случае эскалации вокруг Украины более эффективна в качестве инструмента сдерживания Москвы, чем непосредственное введение соответствующих ограничительных мер в превентивном порядке.