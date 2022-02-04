Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась, продлившись более 2,5 часов

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершилась, продлившись более 2,5 часов.

Российский лидер прибыл в Китай в пятницу, это первый его визит в эту страну с начала пандемии коронавируса. Сперва у Путина и Си Цзиньпина состоялись переговоры с участием делегаций, они проходили в особняке "Фанхуаюань" государственной резиденции "Дяоюйтай" и заняли около часа. Затем лидеры переехали в соседний особняк госрезиденции для продолжения общения в формате с глазу на глаз за рабочим обедом.

Позднее в пятницу Путин будет присутствовать в качестве гостя на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.