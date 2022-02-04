Песков: Россия рассчитывает, что идея проведения саммита "пятерки" СБ ООН жизнеспособна

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на жизнеспособность инициативы о проведении саммита стран - постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН и надеется, что партнеры проявят интерес к скорейшей организации такой встречи. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Опять же, нужно будет согласовать повестку и так далее, там много подводных камней. Но мы надеемся, что эта инициатива жизнеспособна и наши контрагенты проявят интерес к проведению такой встречи", - сказал он, отвечая на просьбу ТАСС оценить возможность проведения саммита до конца 2022 года.

Песков также прокомментировал слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, заявившей в интервью ТАСС, что Соединенные Штаты не отказываются от участия во встрече лидеров "пятерки" СБ ООН, но считают, что ей должна предшествовать активная работа на министерском уровне.

"Есть правда в этих словах. Лучше, как мы всегда говорим, готовить скрупулезно встречи на высшем уровне. Конечно, такие слова не лишены смысла. Поэтому такая подготовка нам наверняка нужна, - сказал Песков. - И когда министры посчитают необходимым, когда получат соответствующие указания своих руководителей, такая встреча сможет состоятся. Но пока такой встречи нет"

Инициативу проведения саммита "пятерки" СБ ООН (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция) выдвинул 23 января 2020 года президент РФ Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста. Ее впоследствии поддержали все остальные государства - участники этого формата.