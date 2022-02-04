Песков: РФ и КНР продолжают создание дальнемагистрального самолета, несмотря на пандемию

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса создала проблемы для авиастроения, но Россия и Китай продолжают проект создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Перечисляя темы, которые затрагивались на переговорах на высшем уровне в Пекине, представитель Кремля отметил авиастроение. По его словам, "авиастроение является локомотивом промышленной кооперации". "Это и вертолеты, и широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет CR-929", - уточнил Песков.

По его данным, в проекте по созданию лайнера "дело движется медленнее, чем хотелось бы". "Хотя с дальнемагистральными самолетами ковид изрядно подкосил рынок, спрос на эти самолеты упал, но тем не менее работа продолжается", - подчеркнул представитель Кремля.

Россия и Китай занимаются проектом широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета несколько лет. Планируется, что в базовой комплектации авиалайнер будет рассчитан на 280 мест с дальностью полета 12 тыс. км. Общий бюджет программы оценивался примерно в $13 млрд.

Лидеры России и КНР на переговорах также обсуждали тему взаимного открытия границ, но такие решения будут зависеть от эпидемической ситуации, отметил Песков.

"Безусловно, эта тема затрагивалась, работа в этом направлении ведется. <…> Путин выразил признательность Си Цзиньпину за принятые меры, которые позволили нашим студентам, которые на два года "зависли" здесь, вернуться в Китай и продолжить обучение", - сказал Песков.

"Но дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - заключил он.