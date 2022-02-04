Путин после церемонии открытия Олимпиады в Пекине вернется в Москву

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после участия в пятницу в качестве гостя в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине вылетит в Москву, каких-либо еще мероприятий не планируется. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что документы, подписанные по итогам переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, уже опубликованы на сайте Кремля. "Далее не предусмотрено принятие каких-то еще документов", - ответил Песков на вопрос, стоит ли ожидать в рамках этого визита еще новостей о заявлениях или соглашениях.

"Но сейчас время такое, что лучше все время ждать новостей, время такое, неспокойное", - добавил пресс-секретарь. При этом он еще раз подчеркнул, что по завершении встречи с Си Цзиньпином у Путина в Пекине планируется только участие в церемонии открытия Олимпиады.

"А дальше - отлет в Москву", - заключил Песков.