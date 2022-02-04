Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны. Заявление лидеров РФ и КНР

Россия и Китай построили "отношения нового типа", превосходящие военно-политические союзы времен холодной войны. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, принятом в ходе визита российского лидера в Пекин.

В опубликованном в пятницу документе лидеры подчеркнули, что демократия "не строится по трафаретам" и не является "привилегией отдельных государств", призвали ядерные державы отказаться от менталитета "игр с нулевой суммой" и вновь выступили против политизации проблемы происхождения коронавируса.

ТАСС собрал ключевые положения заявления.

Отношения Москвы и Пекина

Российско-китайские отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен холодной войны: "Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах".

Москва отмечает позитивное значение китайской концепции "сообщества единой судьбы человечества", а Пекин - положительную роль российских усилий по формированию справедливой многополярной системы международных отношений.

Россия и Китай намерены активизировать сопряжение планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь" и будут укреплять сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, включая ООН.

Москва и Пекин будут наращивать кооперацию в сфере разработки и производства вакцин и лекарств против коронавируса. Они выступают против политизации проблемы происхождения новой инфекции - она "лежит в научной плоскости".

Стороны намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок, противостоять попыткам искажения и фальсификации ее истории.

США и НАТО

Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от подходов времен холодной войны. Пекин "относится с пониманием и поддерживает" российские предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе.

Они против формирования "закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей" в Азиатско-Тихоокеанском регионе и "сохраняют высокую бдительность относительно негативного влияния на мир и стабильность" индо-тихоокеанской стратегии Соединенных Штатов. В частности, обе стороны всерьез обеспокоены созданием партнерства AUKUS между США, Великобританией и Австралией.

Москва и Пекин призывают Вашингтон отказаться от планов размещения наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и будут укреплять координацию по этому вопросу.

Стороны также осуждают выход Соединенных Штатов из ряда международных договоров: "Денонсация США ряда важных международных соглашений в сфере контроля над вооружениями крайне негативно сказывается на международной и региональной безопасности и стабильности".

Международные отношения

Москва и Пекин глубоко обеспокоены вызовами в сфере международной безопасности и уверены - ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность за счет других.

Они подтверждают "твердую взаимную поддержку" в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности. Москва придерживается принципа "одного Китая" и выступает против независимости Тайваня "в какой бы то ни было форме".

Россия и Китай намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран "под каким бы то ни было предлогом", выступают против так называемых цветных революций и будут наращивать взаимодействие в этой части.

Всем ядерным державам следует "отказаться от менталитета холодной войны и "игр с нулевой суммой", снижать роль ядерного оружия в своей политике <...>, вывести развернутые за рубежом ядерные вооружения, исключить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны".

Москва и Пекин выступают против попыток превратить космос в "арену вооруженной конфронтации" и призывают как можно скорее запустить переговоры для заключения многостороннего договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Обязательства стран не размещать его первыми "должны дополнять, но не подменять" юридически обязывающее соглашение.

Россия и Китай выступают в защиту многосторонней торговой системы, основанной на центральной роли Всемирной торговой организации, и против протекционизма. Они также против создания новых барьеров в международной торговле под предлогом борьбы с изменением климата.

Принципы демократии