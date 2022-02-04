Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны. Заявление лидеров РФ и КНР

Россия и Китай построили "отношения нового типа", превосходящие военно-политические союзы времен холодной войны. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, принятом в ходе визита российского лидера в Пекин.
В опубликованном в пятницу документе лидеры подчеркнули, что демократия "не строится по трафаретам" и не является "привилегией отдельных государств", призвали ядерные державы отказаться от менталитета "игр с нулевой суммой" и вновь выступили против политизации проблемы происхождения коронавируса.
ТАСС собрал ключевые положения заявления.
Отношения Москвы и Пекина
- Российско-китайские отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен холодной войны: "Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах".
- Москва отмечает позитивное значение китайской концепции "сообщества единой судьбы человечества", а Пекин - положительную роль российских усилий по формированию справедливой многополярной системы международных отношений.
- Россия и Китай намерены активизировать сопряжение планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь" и будут укреплять сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, включая ООН.
- Москва и Пекин будут наращивать кооперацию в сфере разработки и производства вакцин и лекарств против коронавируса. Они выступают против политизации проблемы происхождения новой инфекции - она "лежит в научной плоскости".
- Стороны намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок, противостоять попыткам искажения и фальсификации ее истории.
США и НАТО
- Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от подходов времен холодной войны. Пекин "относится с пониманием и поддерживает" российские предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе.
- Они против формирования "закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей" в Азиатско-Тихоокеанском регионе и "сохраняют высокую бдительность относительно негативного влияния на мир и стабильность" индо-тихоокеанской стратегии Соединенных Штатов. В частности, обе стороны всерьез обеспокоены созданием партнерства AUKUS между США, Великобританией и Австралией.
- Москва и Пекин призывают Вашингтон отказаться от планов размещения наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и будут укреплять координацию по этому вопросу.
- Стороны также осуждают выход Соединенных Штатов из ряда международных договоров: "Денонсация США ряда важных международных соглашений в сфере контроля над вооружениями крайне негативно сказывается на международной и региональной безопасности и стабильности".
Международные отношения
- Москва и Пекин глубоко обеспокоены вызовами в сфере международной безопасности и уверены - ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность за счет других.
- Они подтверждают "твердую взаимную поддержку" в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности. Москва придерживается принципа "одного Китая" и выступает против независимости Тайваня "в какой бы то ни было форме".
- Россия и Китай намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран "под каким бы то ни было предлогом", выступают против так называемых цветных революций и будут наращивать взаимодействие в этой части.
- Всем ядерным державам следует "отказаться от менталитета холодной войны и "игр с нулевой суммой", снижать роль ядерного оружия в своей политике <...>, вывести развернутые за рубежом ядерные вооружения, исключить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны".
- Москва и Пекин выступают против попыток превратить космос в "арену вооруженной конфронтации" и призывают как можно скорее запустить переговоры для заключения многостороннего договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Обязательства стран не размещать его первыми "должны дополнять, но не подменять" юридически обязывающее соглашение.
- Россия и Китай выступают в защиту многосторонней торговой системы, основанной на центральной роли Всемирной торговой организации, и против протекционизма. Они также против создания новых барьеров в международной торговле под предлогом борьбы с изменением климата.
Принципы демократии
- Москва и Пекин едины в том, что демократия не является "привилегией отдельных государств": "Демократия не строится по трафаретам. В зависимости от общественно-политического устройства, истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства его народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства. Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа".
- "Попытки отдельных государств навязывать другим странам "демократические стандарты" <...> на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей". Защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент давления на другие страны и вмешательства в их внутренние дела.
- Все государства должны следовать базовым принципам в сфере прав человека, но "в силу национальной специфики <...> необходимо соотносить универсальность прав человека с реальной ситуацией в той или иной стране".
- Россия и Китай выступают за равные права на управление интернетом и считают неприемлемыми любые попытки ограничить их суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности его национальных сегментов.