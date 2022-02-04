После принятия закона о ДЭГ за мундепов в Москве будет возможно проголосовать на mos.ru

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) применят на выборах муниципальных депутатов в Москве в 2022 году в случае принятия федерального закона о единых правилах ДЭГ. В таком случае онлайн-голосование пройдет на московской платформе, сообщил в пятницу в ходе заседания комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, председатель комиссии Алексей Венедиктов.

"ДЭГ будет, он будет в Москве - на московской платформе. <…> Нашим избирателям надо знать заранее, говорю заранее: ДЭГ будет на муниципальных выборах", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что на данный момент 9 млн москвичей имеют личные кабинеты на сайте мэра и правительства столицы. Всего в Москве 7,5 млн избирателей, при этом "5 млн личных кабинетов mos.ru готовы к голосованию".

Дистанционное голосование в Москве, эксперимент по которому был впервые проведен в трех районах на выборах в Мосгордуму в 2019 году, проводилось в прошлом году на собственной платформе через портал mos.ru. Система электронного голосования основана на технологии блокчейн, таким образом, избирателям гарантирована тайна голосования. Также гарантируется неизменность голосования.