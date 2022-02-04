Россия и Китай призвали США ускорить ликвидацию запасов химического оружия

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай настаивают на том, чтобы США ускорили ликвидацию своих запасов химического оружия. Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны. Заявление лидеров РФ и КНР

"Россия и Китай настаивают на том, чтобы США как единственное государство-участник Конвенции [о запрещении химического оружия], не завершившее процесс уничтожения химического оружия, ускорили ликвидацию своих запасов химоружия", - указывается в документе.

Как подчеркивается в совместном заявлении, Россия и Китай "подтверждают свою приверженность достижению цели построения мира, свободного от химического оружия, призывают все стороны Конвенции о запрещении химического оружия совместно отстаивать ее авторитет и эффективность".

При этом Москва и Пекин "глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия и призывают всех ее членов укреплять солидарность и сотрудничество, защищать традицию принятия решений на основе консенсуса".

Стороны добавили, что военно-биологическая деятельность США и их союзников представляет серьезную угрозу для национальной безопасности России и Китая.

"Стороны подчеркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников вызывает у международного сообщества серьезные опасения и вопросы относительно соблюдения ими КБТО [Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении]", - указывается в документе.

"Стороны разделяют мнение о том, что такая деятельность представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и Китая и наносит ущерб безопасности соответствующих регионов", - подчеркивается в заявлении.

В этой связи Москва и Пекин призвали США и их союзников "действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории, а также поддержав возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к КБТО с эффективным механизмом проверки".

Отказ от менталитета холодной войны

Россия и Китай призывают ядерные державы отказаться от менталитета холодной войны, снижать роль ядерного оружия в политике и ограничить развитие ПРО.

"Стороны приветствуют принятое совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений и считают, что всем ядерным государствам следует отказаться от менталитета холодной войны и "игр с нулевой суммой", снижать роль ядерного оружия в своей политике по обеспечению национальной безопасности, вывести развернутые за рубежом ядерные вооружения, исключить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), предпринять действенные шаги для снижения рисков возникновения ядерных войн и любых вооруженных конфликтов между странами, обладающими военными ядерными потенциалами", - указывается в документе.

Как отмечается в совместном российско-китайском заявлении, "стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность".

Россия и Китай "выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств", подчеркивается в документе.