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Песков призвал не верить на слово Госдепу в вопросах обвинений в адрес России

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ранее отказался привести какие-либо доказательства утверждений о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Голословным обвинениям со стороны американских властей в адрес России верить нельзя, подчеркнул в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал ситуацию, когда руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для журналистов в четверг отказался привести какие-либо доказательства утверждений о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине.

"Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов", - сказал Песков.

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