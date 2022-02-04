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Россия и Китай будут углублять кооперацию в Арктике

Стороны также намерены активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь" для углубления практического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем в различных областях

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай договорились последовательно расширять кооперацию в области устойчивого развития арктических территорий. Такой пункт содержится в принятом в пятницу совместном заявлении двух стран, текст которого приводится на сайте Кремля.

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"Стороны согласились последовательно углублять практическую кооперацию в области устойчивого развития Арктики", - говорится в документе.

Кроме того, две страны намерены активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь" для углубления практического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем в различных областях. Еще одна цель - повысить уровень взаимосвязанности между Азиатско-Тихоокеанским и Евразийским регионами.

"Стороны подтверждают нацеленность на параллельное и скоординированное формирование Большого Евразийского партнерства и строительство "Пояса и пути" в интересах развития региональных объединений, двусторонних и многосторонних интеграционных процессов на благо народов Евразийского континента", - указано в заявлении.

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