Захарова: РФ делает все, чтобы вернуть США и НАТО к реальности и выполнению обязательств

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия делает все для того, чтобы вернуть США и НАТО к реальности и исполнению международных обязательств, напоминает о них, представляет конкретные предложения и проводит серию встреч и переговоров. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы делаем все для того, чтобы вернуть партнеров, во-первых, к реальности, во-вторых, к исполнению своих обязательств. Мы, во-первых, напомнили им об их обязательствах, о которых многие из них забыли, либо просто, так как не являются самостоятельными игроками, не знали, есть и такие <...>. Мы напомнили о тех самых обязательствах в сфере безопасности, в стратегической стабильности, которые имеются, которые подписаны были их правительствами, то есть провели такую, в том числе и образовательную работу во многом. Во-вторых, мы дали свои предложения конкретные, сформулированные, основанные на фактах, документах, на опыте и, так сказать, международно-правовом, и дипломатическом. И мы провели целую серию встреч, консультаций, переговоров", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что РФ показывает свою открытость вне зависимости от заявлений на Западе, свою волю к решению всех существующих вопросов дипломатическим, мирным путем.

Ранее испанская газета El Pais распространила документы, содержащие, по утверждению издания, ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.