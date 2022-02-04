МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия уделяет большое внимание проектной деятельности по линии Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Россия придает большое значение проектной деятельности по линии ЕЭК ООН и продолжит использовать инструментарий комиссии для оказания поддержки заинтересованным сторонам в соответствии с приоритетами государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию", - сказала она.

Захарова обратила внимание на то, что исполнительный комитет комиссии одобрил проект технического содействия "Сравнительный анализ технических предписаний на европейских внутренних водных путях для повышения эффективности и безопасности внутреннего водного транспорта в регионе европейской экономической комиссии ООН", который будет профинансирован из средств российского добровольного взноса в ЕЭК ООН.

По словам дипломата, бюджет проекта составил более $242 тыс. "Проект ориентирован на выработку унифицированного подхода и нормативно-правовой базы для взаимного признания документов необходимых для хождения судов. В рамках проекта подготовлены рекомендации по устранению барьеров, которые препятствуют свободе судоходства", - добавила она.

ЕЭК ООН была учреждена в 1947 году Экономическим и Социальным Советом ООН (ЭКОСОС). ЕЭК ООН служит форумом правительств региона для разработки конвенций, норм и стандартов с целью гармонизации действий и обмена мнениями. Выполняя эту функцию, ЕЭК ООН обеспечивает гарантии безопасности и качества потребителям, помогает охранять окружающую среду, содействует развитию торговли, а также способствует интеграции стран-членов в мировую экономику.