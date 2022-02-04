Лавров: Путин на встрече с Си Цзиньпином изложил линию РФ на переговорах о безопасности

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином изложил линию Москвы на переговорах с Западом о гарантиях безопасности. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны. Заявление лидеров РФ и КНР

"Президент России изложил еще раз нашу линию на переговорах с американцами, с НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на Европейском континенте", - сказал он.

По словам министра, в ходе обсуждения сторонами международной проблематики лидеры двух стран уделили внимание напряженности, которую нагнетает Запад вокруг Москвы и Пекина. Лавров отметил, что китайский лидер подтвердил поддержку линии РФ в переговорах по гарантиям безопасности с США и НАТО. "Председатель Китайской Народной Республики подтвердил поддержку линии России в этом вопросе, подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний российского государства и российского народа", - сказал он.

Глава российского дипведомства также добавил, что РФ и Китай условились противодействовать попыткам размыть роль Организации Объединенных Наций (ООН) и международного права.

"Условились тесно координировать наши действия на международной арене, в том числе противодействовать попыткам размыть Организацию Объединенных Наций, размыть основы универсального международного права и стараться создавать некие клубы по интересам, которые будут только создавать разделительные линии в международных делах", - заключил он.

Отношения Москвы и Пекина

Лавров заявил, что на встрече лидеров РФ и КНР в Пекине китайским председателем были подчеркнуты "превосходящие союзнические" отношения с Москвой. "Эта линия [отношений Москвы и Пекина] была охарактеризована в очередной раз как самые лучшие отношения за всю историю связей между Россией и Китаем, и, в чем это было подчеркнуто председателем КНР, они превосходят союзнические отношения", - сказал он.

По словам министра, Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе встречи обсудили полный спектр отношений двух стран, а также все детали международного сотрудничества.

"По двусторонним делам подтверждена линия, которая была уже определена лидерами несколько лет назад, на неуклонное развитие стратегического партнерства во всех областях: экономика, энергетика, гуманитарные, культурные связи, военное, военно-техническое сотрудничества", - подчеркнул он.