У онлайн-наблюдателей в Москве могут появиться все возможности для контроля за ДЭГ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Возможность отслеживать в реальном времени состояние системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) могут предоставить наблюдателям за онлайн-голосованием в Москве. Об этом рассказал в пятницу в ходе заседания комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Какие с точки зрения технологий могли бы быть инструменты разработаны ко второму чтению законопроекта [о дистанционном электронном голосовании]: <…> первое - это то, что касается всех, чтобы избирателем мог стать практически каждый пользователь портала mos.ru. Можем предложить аналог приборной панели автомобиля: если все нормально, <…> то все хорошо; если проблемы, то возникают желтые и красные огонечки. <..> Раньше этот простой инструмент был у оператора системы, показывали его на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году. <…> Сейчас можно сделать так, что этот инструмент будет доступен в личном кабинете для всех пользователей портала", - сказал Костырко.

Так, каждому пользователю сайта mos.ru технически может быть предоставлена возможность стать наблюдателем за онлайн-голосованием, нажав на соответствующую кнопку в личном кабинете на портале мэра и правительства столицы. Там же может быть размещено "окошко технического состояния системы". "Если все линии зеленые, если циферки по явке и количеству выданных бюллетеней увеличиваются, <…> - все хорошо. Если какие-то, не дай бог, сбои или остановки, загораются красные и желтые значки, и все это в разрезе избирательных округов, УИКов и любой градации видно", - пояснил спикер.

Также разработчики ДЭГ рассказали о возможности реализации предоставления доступа к регистру онлайн-избирателей членам 3,6 тыс. участковых избирательных комиссий для оперативного исключения голосующих электронно из списков голосующих традиционным "бумажным" способом и обратно. Таким образом, единый реестр онлайн-избирателей сможет контролировать не одна территориальная избирательная комиссия, а каждая УИК - своих избирателей.

"[Можно технически предоставить] возможность каждому, кто захочет стать наблюдателем, фактически каждому пользователю кабинета на mos.ru стать так называемым гарантом голосования: <…> на компьютер этого пользователя будет скачиваться тот самый блокчейн, в который поступают голоса, и делается это для того, чтобы [в ответ на] критику, что кто-то поменял блокчейн, кто-то в него что-то вбросил, можно было показать, что таких наблюдателей несколько миллионов или сотен тысяч, и чтобы поменять голоса, нужно было поменять [данные] у этих нескольких миллионов или тысяч наблюдателей. Это юридически значимо, с подписью, и чтобы не было никаких вопросов, что <…> какой-то программист сделал свое собственное приложение, которое сбрасывает специально сконфигурированные файлики, мы можем предложить партиям, программистам от партии, экспертам самим написать такое приложение, которое будет записывать на компьютер пользователю образ блокчейна, его подписывать, и, соответственно, таким образом, показать, что ничего специальным образом созданного не происходит. Мы, со своей стороны, можем сделать некий программный интерфейс, конструктор, из которого доступ к этим данным могут [получить] любые разработчики, которые это приложение напишут. В конце голосования этим наблюдателям, в их кабинеты придут все расшифрованные протоколы", - пояснил Костырко.

Кроме того, эксперты рассказали, что онлайн-наблюдателям технически может быть предоставлена возможность следить за действиями голосующих электронно: пришли ли они на дистанционный участок, получили ли они бюллетень, опустили ли свой голос в урну и учтен ли он системой ДЭГ. При этом тайна волеизъявления будет сохранена и обеспечена безопасностью системы онлайн-голосования. "Мы предлагаем ноду (сервис для просмотра системы ДЭГ - прим. ТАСС) сделать максимально общедоступной, чтобы любой, кто обладает навыками программиста, мог установить ее на своем компьютере и сверять транзакции в сети Интернет, следить, что все происходит штатно", - озвучил Костырко предложения технической группы. По его словам, онлайн-наблюдатели смогут отправлять в систему транзакции, свидетельствующие об их онлайн-присутствии в системе и подтверждающие их контроль за голосованием.